West Bengal SSC Scam: CBI ने दायर की चार्जशीट, पार्थ चटर्जी समेत इन 16 लोगों को बनाया आरोपी

दिल्ली. केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने पश्चिम बंगाल एसएससी परीक्षा घोटाला मामले (SSC Recruitment Case ) में एक बड़ी कार्रवाई की है. तफ़्तीश के दौरान मिले सबूतों के आधार पर पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्था चटर्जी समेत 16 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया है. सीबीआई मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी के मुताबिक ये चार्जशीट कोलकाता स्थित अलीपुर इलाके में स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में दायर किया गया है. सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट में एसएससी बोर्ड के पूर्व सलाहकार डॉ. शांति प्रसाद सिन्हा के खिलाफ भी आरोपी बनाया गया है. सीबीआई के मुताबिक इस चार्जशीट में कुल 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है , इस मामले में तमाम सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर किए गए तफ़्तीश के बाद चार्जशीट में उसे आरोपी बनाया गया है.

चार्जशीट के मुताबिक सभी 16 आरोपियों का नाम इस प्रकार से हैं

1. डॉ शांति प्रसाद सिन्हा– ( Dr.Santi Prasad Sinha, then Advisor at West Bengal Central School Service Commission )

2. समरजीत आचार्या— (Samarjit Acharya, then Programme Officer; Prof. Saumitra Sarkar, then Chairman of West Bengal Central School Service Commission )

3. अशोक कुमार साहा– ( Ashok Kr Saha, then Assistant Secretary, West Bengal Central School Service Commission )

4 .डॉ कल्याणमय गांगुली— ( Dr.Kalyanmoy Ganguly, then President of Adhoc Committee at West Bengal Board of Secondary Education )

5 . डॉ पार्था चट्टोपाध्याय — (Dr.Partha Chattopadhyay, then Minister in Charge of Department of School Education)

6. दीपांकर घोष –( Dipankar Ghosh)

7 . सुब्रता खान — (Subrata Khan)

8 . अक्षय मोनी — ( Akshay Moni )

9 . समरेश मंडल — (Samaresh Mondal)

10 . सौम्या कांति मिड्या — (Soumya Kanti Middya)

11.अविजित दलाई— (Avijit Dalai )

12 . सुकांत मालिक — (sukanta Malik)

13 .इदरीश अली मोला — (Idrish Ali Molla)

14 . अजित बार (Ajit Bar)

15 . फोरिद होसैन लश्कर ( Shri Forid Hossain Laskar(all illegally appointed candidates).

सीबीआई और ईडी की टीम कर रही है मामले की तफ़्तीश

सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट के मुताबिक, इस मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉ. शांति प्रसाद सिन्हा जो पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी बोर्ड के पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं. इस मामले में उनको भी गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल न्याययिक हिरासत में हैं. इसके साथ ही कई अन्य आरोपी जैसे अशोक कुमार साहा , डॉ कल्याणमय गांगुली , पश्चिम बंगाल सरकार में बेहद चर्चित मंत्री रहें पार्था चटर्जी भी फिलहाल मौजूदा वक्त में न्याययिक हिरासत में ही हैं, लेकिन जैसे जैसे इस मामले में तफ़्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा कई आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है. इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI ) के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आगे कई नए इनपुट्स को खंगालते हुए साजिश के कई कनेक्शन की तफ़्तीश की जा रही है. इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इन आरोपियों के साथ साथ कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

पार्था चटर्जी की 48 करोड़ की प्रोपर्टी हुई थी कुर्क

पिछले कुछ दिनों पहले ही शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA act ) मामले में कार्रवाई करते हुए पार्था चटर्जी सहित उसके कथित तौर पर सहयोगी अर्पिता चटर्जी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 48 करोड़ की कई संपत्तियों को अटेचमेंट यानी कुर्क ( ED Attached ) किया था. उन कुर्क संपत्ति में 40 अचल संपत्ति को भी कुर्क किया गया था. इसके अंतर्गत कई फ्लैट , फार्म हाउस , कोलकाता शहर में स्थित जमीन और बैंक खातों में जमा नकदी भी है. इसी मामले की तफ़्तीश के दौरान ईडी की टीम को तकरीबन 35 बैंक अकाउंट की भी जानकरी मिली थी.