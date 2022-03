क्या होते हैं रासायनिक हथियार? रूस द्वारा यूक्रेन में जिनके इस्तेमाल की अमेरिका को सता रही चिंता

नई दिल्ली: यूक्रेन में लगभग एक महीने (24 फरवरी) से जारी जंग के बीच, अब रूस द्वारा अपने आक्रमण में रासायनिक हथियारों के संभावित उपयोग को लेकर चिंता बढ़ रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस का यूक्रेन पर जैविक और रासायनिक हथियार रखने का झूठा आरोप इस बात का संकेत देता है कि व्लादिमीर पुतिन आने वाले दिनों में खुद इनका इस्तेमाल कर सकते हैं.

पहला संकेत 21 मार्च को आया जब रूस ने यूक्रेन के सुमी में सुमीखिंप्रोम केमिकल प्लांट पर बमबारी की. रूस द्वारा इस रासायनिक संयंत्र पर हमले के कारण पूरे क्षेत्र में अमोनिया गैस फैल गया, जिसके कारण लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. रासायनिक प्रदूषण रूसी सैनिकों को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख रणनीति हो सकती है, जिनकी यूक्रेन में प्रगति अनुमान से काफी धीमी रही है.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा, “वह (रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन) यह भी सुझाव दे रहे हैं कि यूक्रेन के पास जैविक और रासायनिक हथियार मौजूद हैं. यह एक स्पष्ट संकेत है कि वह उन दोनों का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं. वह पहले भी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर चुके हैं, हमें आगे क्या हो सकता है इसको लेकर सावधान रहना चाहिए.”

इस बीच, रूस के रक्षा मंत्रालय ने का कहना है कि 24 फरवरी से यूक्रेन पर शुरू हुए आक्रमण में बिना किसी सबूत के मॉस्को पर रासायनिक हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है. रूस ने आरोप लगाया है कि मॉस्को के बहाने यूकेन अपने ही लोगों पर रासायनिक हमले की योजना बना रहा है.

रासायनिक हथियार क्या होते हैं?

सभी आधुनिक हथियारों में रसायन या केमिकल का इस्तेमाल होता है. गन पाउडर जिसे हिंदी में बारूद कहते हैं, वह भी एक रासायनिक मिश्रण ही होता है. लेकिन जिन रासायनिक हथियारों के बारे में अक्सर बात की जाती है, वे गैसों या लिक्विड पदार्थों का एक भयानक मिश्रण होते हैं, जिनमें जहरीले गुण होते हैं. ये रासायनिक हथियार मनुष्यों, जानवरों और जीवन के अन्य रूपों को मार सकने में सक्षम होते हैं.

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) के अनुसार, ऐसे हथियार या उपकरण जिनको विशेष रूप से जहरीले रसायनों के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है, रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं. सुमीखिंप्रोम रासायनिक संयंत्र से निकलने वाली अमोनिया गैस जहरीली होती है, और इसके संपर्क में आने से अंधापन हो सकता है, फेफड़े को क्षति पहुंच सकती है, जिसके कारण मृत्यु हो सकती है. अमोनिया गैस रासायनिक हथियार नहीं है, लेकिन जानबूझकर हवा में किया गया इसका अनियंत्रित प्रसार, इसे एक घातक रासायनिक हथियार बना सकता है.

रासायनिक हथियारों पहली बार उपयोग कब हुआ था?

रासायनिक हथियारों का पहली बार उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दर्ज किया गया था. तब युद्ध में शामिल दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए क्लोरीन, फॉस्जीन (एक चोकिंग एजेंट), और मस्टर्ड गैस (जो त्वचा पर दर्दनाक जलन पैदा करती है) का उपयोग किया गया था. यह तो बस शुरुआत थी, जब इन खतरनाक रासायनिक हथियारों से करीब 1,00,000 लोगों की मौत हुई थी. इसके बाद के वर्षों में रासायनिक हथियारों पर और अधिक शोध किया गया. शीत युद्ध के दौरान सामूहिक विनाश के इन हथियारों का विकास, निर्माण और भंडार किया गया. संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों (United Nations Office of Disarmament Affairs) के कार्यालय के अनुसार, रासायनिक हथियारों ने विश्व स्तर पर 10 लाख से अधिक लोगों को हताहत किया है.

रासायनिक हथियारों के मामले में रूस बहुत आगे है

अतीत के उदाहरणों से सीखें तो रूस द्वारा यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की धमकी को गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है. रूस पर कई वर्षों से आरोप लगते रहे हैं कि उसने टारगेटेड किलिंग्स के लिए केमिकल वेपंस का इस्तेमाल किया है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले साल मार्च में बशर अल असद और रूस पर सीरिया में नागरिकों पर रासायनिक हथियारों के उपयोग के लिए दमिश्क को जवाबदेह ठहराने के सभी प्रयासों को रोकने की कोशिश का आरोप लगाया था. अमेरिका ने रूस पर सीरिया में रासायनिक हथियारों के हमलों के बावजूद बशर अल असद को बचाने, स्वतंत्र जांच में बाधा डालने, और न केवल रासायनिक हथियारों के उपयोग के लिए बल्कि कई अन्य अत्याचारों के लिए सीरियाई सरकार को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया.

रूस पर 2018 में लंदन में अपने 2 पूर्व डबल एजेंट सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया की हत्या के प्रयास में रासायनिक हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगा था. ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधान मंत्री थेरेसा मे ने संसद में बोलते हुए कहा था कि खुफिया विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है कि आरोपित 2 व्यक्ति रूस की सैन्य खुफिया सेवा, जीआरयू के अधिकारी थे. रूस द्वारा राज्य विरोधियों को निशाना बनाने के लिए रसायनिक हथियारों का सबसे हालिया उपयोग 2020 में हुआ, जब लंबे समय से पुतिन के आलोचक और विपक्ष के नेता एलेक्सी नवलनी को जहर दिया गया था. एलेक्सी नवलनी 20 अगस्त 2020 को रूस में यात्रा के दौरान एक डामेस्टिक फ्लाइट में बीमार पड़ गए थे कोमा में चले गए. उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया था. जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन में लैब्स और ऑर्गनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपंस द्वारा किए गए परीक्षणों में पाया गया कि वह सोवियत-युग के नोविचोक नर्व एजेंट (एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ) के संपर्क में आए थे.

अब आगे क्या होगा?

रासायनिक और जैविक हथियार 21वीं सदी में कई देशों पर हुए आक्रमणों के केंद्र में रहे हैं, जिसकी शुरुआत अमेरिका के इराक पर हमले के साथ हुई थी. अमेरिका ने तब इराक पर निर्दोष नागरिकों के खिलाफ रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था. व्लादिमीर पुतिन अब यूक्रेन पर इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं और रूसी सेना के आक्रमण को उचित ठहराने के लिए उसी रणनीति का अनुसरण कर रहे हैं, जो अमेरिकी ने इराक में किया था.

अमेरिका ने संकेत दिया है कि अगर यूक्रेन के साथ जंग में रूस रासायनिक या जैविक हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वह “आक्रामक जवाब” देगा. नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने पिछले हफ्ते कहा था कि रासायनिक हथियारों का कोई भी उपयोग उन अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर और क्रूर उल्लंघन होगा, जो रासायनिक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं.

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोले पेत्रुशेव के साथ बात की थी और उन्हें “यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियारों का उपयोग करने के किसी भी संभावित रूसी निर्णय” के गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 30 दिन हो चुके हैं, दोनों देशों ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया है. यूक्रेनी सरकार ने कहा कि वह रूस के उस अल्टीमेटम का पालन नहीं करेगी, जिसमें यह मांग की गई है कि यूक्रेन अब मारियुपोल शहर की रक्षा करना बंद कर दे, रूस जिस पर लगभग नियंत्रण कर चुका है, जहां सैकड़ों हजारों नागरिक पीड़ित हैं.