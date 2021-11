Vir Das Controversy: कॉमेडियन वीर दास ने भारत को लेकर क्या कह दिया, जिस पर दो हिस्सों में बंट गए राजनीतिक दल

नई दिल्ली. हास्य कलाकार वीर दास (Vir Das) द्वारा जारी किए गए वीडियो ‘आई कम फ्रॉम टू इंडियाज’ (मैं दो तरह के भारत से आता हूं- I Come From Two Indias) पर भी राजनीति शुरू हो गई है. एक ओर जहां कांग्रेस (Congress) ने उनका बचाव किया है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने देश का अपमान करने का आरोप लगाया है. दास फिलहाल अमेरिका में हैं और उन्होंने सोमवार को यूट्यूब पर ‘आई कम फ्रॉम टू इंडियाज’ शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया था. यह वीडियो वॉशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में उनकी हालिया प्रस्तुति का हिस्सा था.

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने इस मामले पर कलाकार का बचाव किया. उन्होंने लिखा, ‘वीर दास- कोई भी संदेह नहीं कर सकता है कि दो भारत हैं. बस हम नहीं चाहते कि कोई भारतीय दुनिया को इसके बारे में बताए. हम असहिष्णु और पाखंडी हैं.’ उधर, अभिनेता प्रकाश राज ने कहा, ‘वीर दास आप हालात बताते रहिए. आप पर गर्व है.’

दास पर कांग्रेस में ही दो विचार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी वीर दास का समर्थन किया. उन्होंने वीर दास की प्रस्तुति का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘एक स्टैंड-अप कॉमेडियन, खड़े होने का असली मलतब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि नैतिक रूप से जानता है. वीर दास ने करोड़ों लोगों के लिए छह मिनट में बात रखी. बेहतरीन.’

दूसरी तरफ, कांग्रेस के ही प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीर दास को निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ लोगों की बुराइयों को व्यापक रूप देकर, दुनिया के सामने देश के बारे में गलत कहना ठीक नहीं है. सिंघवी ने वीर दास के कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा, ‘कुछ लोगों की बुराइयों को व्यापक बनाना और दुनिया के सामने पूरे देश के बारे में बुरा कहना ठीक नहीं है. औपनिवेशिक शासन के समय पश्चिमी दुनिया के सामने भारत को सपेरों और लुटरों के देश के तौर पर पेश करने वाले लोग आज भी हैं.’

बीजेपी नेता ने की शिकायत, नकवी बोले-कांग्रेस, कॉमेडियन का एजेंडा बना रही

वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ‘वीर दास ने तो गलत किया ही लेकिन उसे समर्थन कांग्रेस कर रही है. कांग्रेस, कॉमेडियन का एजेंडा बना रही है. वह ऐसे लोगों को गंभीरता से लेकर खुद मजाक बन रही है.’

इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता आदित्य झा की तरफ से नई दिल्ली जिले में डीसीपी कार्यालय में वीर दास के खिलाफ शिकायत दी गई है. डीसीपी नई दिल्ली ने बताया, ‘उन्हें शिकायत मिली है. अभी इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है.’ झा ने एक बयान में कहा, ‘ये फूहड़ है. ये भारत को बदनाम करने की साज़िश है. इसकी जांच होनी चाहिए. इसके पीछे कौन है जो भारत को विखंडित करना चाहते हैं. जो भारत की महिलाओं के बारे में टिप्पणी करके विदेशों में भारत कर सिर नीचे करना चाहते हैं.’

छह मिनट के वीडियो में दास ने देश के कथित दोहरे चरित्र के बारे में बात की और कोविड-19 महामारी, दुष्कर्म की घटनाओं और हास्य कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई से लेकर किसान प्रदर्शन जैसे मुद्दों का जिक्र किया. ट्विटर पर इस वीडियो के एक हिस्से की क्लिप साझा की जा रही थी, खास तौर पर उस हिस्से की जिसमें दास ने कहा था, ‘मैं एक ऐसे भारत से आता हूं, जहां दिन में स्त्री की पूजा होती है और रात में उनके साथ दुष्कर्म होता है.’ वहीं अपनी सफाई में 42 वर्षीय दास ने ट्विटर पर एक नोट साझा कर कहा कि उनका इरादा यह याद दिलाने का था कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी ‘महान’ है.