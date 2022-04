अब ‘एलन मस्क का ट्विटर’ किस ओर जाएगा? जवाब उनके ही ट्वीट्स में छिपा है

Twitter's Next Possible Course: मस्क 2009 में ट्विटर पर आए थे. इस प्लेटफॉर्म पर 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग उनसे जुड़े हुए हैं. उन्होंने इसी सोमवार, 25 अप्रैल को 44 अरब डॉलर (करीब 33.71 खरब रुपए) में ट्विटर को खरीदा है.