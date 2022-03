कितना खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टाक्रॉन? क्या कहते हैं वैज्ञानिक, जानिए

Deltacron and and its consequences: जैसे ही लगता है कि कोरोना (Corona) अब जाने वाला है वैसे ही इसका कहर फिर से शुरू हो जाता है. दुनिया के कई देशों में जब कोरोना को लेकर पाबंदियों में ढील दी जाने लगी तभी कई देशों में कोरोना ने नए सिरे से उत्पात मचाना शुरू कर दिया. अब डेल्टाक्रॉन का भय वैज्ञानिकों को सताने लगा है. अब माना जा रहा है कि नया वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक है. इसे डेल्टाक्रॉन (deltacron ) कहा जा रहा है. यह हाइब्रिड वेरिएंट (Hybrid Variant) है यानी इसमें डेल्टा (delta) और ओमिक्रॉन दोनों के कुछ अंश हैं. फरवरी के मध्य में डेल्टाक्रॉन की पहचान हुई थी जब पेरिस के इंस्टीट्यूट पासटियूर के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी. इसके जीन सीक्वेंस को बताते हुए वैज्ञानिकों ने कहा था कि इसका सीक्वेंस पहले के वेरिएंट के सीक्वेंस से एकदम अलग है.