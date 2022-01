कहीं आप ज्यादा तो नहीं ले रहे paracetamol, उम्र के हिसाब से ये रहा क्रोसिन, काल्पोल, डोलो की सही खुराक

What is the exact dose of Paracetamol: अधिकांश लोग पेरासिटामोल (paracetamol) का सेवन बेतरतीब तरह से करते हैं लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट हैं. पैरासिटामोल में स्टेरॉयड होता है, इसलिए इसकी अनुचित खुराक आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है. पेरासिटामोल का इस्तेमाल आमतौर पर बुखार (Fiver), माइग्रेन, पीरियड पेन, सिर दर्द, दांत दर्द, बदन दर्द जैसा दिक्कतों में किया जाता है. लेकिन इसकी सही खुराक के बारे में जानना बहुत जरूरी है. तो आइए हम आपको पेरासिटामोल लेने की सही खुराक के बारे में बताते हैं.