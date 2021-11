What is UTS ticket booking? यहां एक क्लिक पर मिलेगा हर तरह की ट्रेन का टिकट, जानिए पूरा प्रोसेस

What is UTS in railway - देश कोरोना के नियमों में मिल रही छूट के बीच अब उपनगरीय ट्रेन के यात्री अब रेलवे की अनारक्षित टिकट प्रणाली (UTS) ऐप के जरिए अपने मोबाइल फोन पर एकल यात्रा और सीजन टिकट बुक कर सकते हैं. क्या आप जानते हैं कि आखिर यह यूटीएस है क्या और इसके जरिए आप टिकट बुक कर सकते हैं या नहीं. साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से यूटीएस के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं.