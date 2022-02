यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय स्टूडेंट्स के सामने अब कौन से विकल्प हैं और भारत सरकार उन्हें क्या सुझाव दे रही है, जानिए 5-प्वाइंट में

Russia-Ukraine War And Future of Indian Students Studying There: भारत सरकार (Indian Govt) यूक्रेन (Ukraine) से भारतीय छात्र-छात्राओं को वापस लाने के लिए ‘ऑपरेशन गंगा’ (Operation Ganga) चला रही है. इसके तहत अब तक 5 विशेष उड़ानों से 1,156 भारतीयों को वहां से वापस ले आया गया है. सोमवार, 28 फरवरी को ही 249 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की विशेष उड़ान दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्‌डे पर पहुंची है. भारतीयों को रोमानिया (Romania) के रास्ते यूक्रेन से निकालने की कोशिश की जा रही है. हालांकि अब भी 18,000 से अधिक भारतीय वहां फंसे हैं.