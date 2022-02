जानिए आखिर कब खत्म होगा कोरोना.... क्या कहा भारत के बड़े वैज्ञानिक ने...

When will be corona end: कोरोना के पूरे मामले को लेकर सीएसआईआर में इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (Institute of Genomics and Integrative Biology) के निदेशक अनुराग अग्रवाल ने महत्वपूर्ण बात कही है. अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में कोरोना खत्म हो रहा है लेकिन टियर 2 शहरों यानी लखनऊ, कानपुर, पटना, वडोदरा, सूरत जैसे शहरों में यह अब भी एक समस्या है. इनमें से कुछ शहरों पर अभी असर होना बाकी है. निश्चित तौर पर पूरे भारत में संक्रमण की रफ्तार एक जैसी नहीं है, इसलिए ढलान पर आने से पहले कुछ जगहों पर कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है.