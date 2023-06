Indian Cough Syrup Banned By WHO: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अफ्रीकी देश गाम्बिया सहित दुनिया भर 300 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए भारत के 7 कफ सिरप (खांसी का सिरप) बनाने वाली कम्पनी को बैन कर दिया है. वहीं इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नकली दवाओं पर ‘कतई बर्दाश्त नहीं’ की नीति है. उन्होंने कहा, ‘दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जोखिम आधारित विश्लेषण किया जा रहा है. भारत दवाओं की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करेगा. नकली दवाओं से किसी की मौत न हो, इसके लिए हमेशा सतर्क हैं.’

उधर WHO ने गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत की वजह इन्हीं कफ सिरप को ठहराया है. अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार, कंपनी और नियामक अधिकारी इन कंपनियों की जांच कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, डब्लूएचओ भारत और इंडोनेशिया के कफ सिरप और विटामिन बनाने वाली 20 कंपनियों की जांच कर रही है. एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि इनकी दवाओं के विस्तृत विश्लेषण से जानकारी मिली है कि इनमें अस्वीकार्य मात्रा में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल मिला है. वहीं, एजेंसी के महानिदेशक डॉ टेडरोस. अदनहोम गेब्रेहेसुस ने बताया कि गाम्बिया में चार कफ सिरप में दूषित पदार्थ मिलने की वजह से इनके खिलाफ अलर्ट जारी किया गया है. इन दवाओं के कारण ही गाम्बिया में 66 बच्चों के किडनी फेल होने की वजह से उनकी मौत हुई थी.

अभी पिछले कुछ महीनों में दुनिया के कई देशों में दूषित कफ सिरप की वजह के 300 बच्चों की मौत हो चुकी है. डब्लूएचओ ने कफ सिरप के अलावा विटामिन बनाने वाली कंपनियों को भी जांच के घेरे में डाला है. अब तक इस जहरीली कफ सिरप की बिक्री को लेकर 9 देशों में अलर्ट जारी जारी किया गया है.

मालूम हो कि पिछले एक महीने में सेंट्रल अफ्रीका का देश कैमरून में एक दर्जन से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं, गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद भारत के ड्रग कंट्रोलर ने नोएडा के मैरियन बायोटेक, हरियाणा के करनाल के मेडेन फार्मास्युटिकल्स, पंजाब के क्यूपी फर्माकेम और चेन्नई के ग्लोबल फार्मा कंनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी.