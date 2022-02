कोरोना से लड़ाई में क्या बचाएगी हर्ड इम्युनिटी, WHO की चीफ साइंटिस्ट बोलीं- ये गलती पड़ेगी भारी

WHO chief scientist reacts on Herd and hybrid immunity: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट डॉ सौम्या विश्वनाथन ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए नेचुरल इंफेक्शन के जरिए हर्ड इम्युनिटी हासिल करने का विचार मूर्खतापूर्ण है. क्योंकि इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. उन्होंने कहा कि हाइब्रिड इम्युनिटी इस समय हमारे पास सबसे मजबूत इम्युनिटी है, हाइब्रिड तब होता है जब कोई ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गया हो और उसे वैक्सीन की खुराक भी मिल गई हो.