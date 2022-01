मामूली सर्दी-जुकाम नहीं है ओमिक्रॉन संक्रमण, केस बढ़े तो चरमरा सकती है व्यवस्थाः WHO साइंटिस्ट

Coronavirus news update: ओमिक्रॉन (Omicron) के मामले खतरनाक तरह से पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रहे हैं. अब तक 128 देशों में ओमिक्रॉन के मामले की पुष्टि हो चुकी है. ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन (Soumya Swaminathan) ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन को आम सर्दी की भूल नहीं करनी चाहिए. यह बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा. इससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है. (Health systems can get overwhelmed)