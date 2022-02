नहीं टला ओमिक्रॉन का खतरा! WHO का ALERT- कई देशों में पीक आना अभी बाकी, पाबंदियों में ढील पड़ेगी महंगी

WHO says many countries yet to see peak in Omicron Wave: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक बार फिर दुनिया के तमाम देशों को आगाह किया है. WHO की कोविड-19 टेक्निक लीड ने कहा कि दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन की लहर का पीक आना भी बाकी है इसलिए कोविड-19 प्रतिबंधों में धीरे-धीरे छूट दी जानी चाहिए. हालांकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि फिर से देशों में लॉकडाउन लगाया जाए. लेकिन हम सभी देशों से यह आग्रह करते हैं कि वे अपने नागरिकों से कहें कि कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करें.