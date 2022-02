ओमिक्रॉन से ज्यादा संक्रामक और जानलेवा होगा अगला वेरिएंट, WHO का अलर्ट- तुरंत उठाना होगा ये कदम

WHO warns against next Covid Variant : दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन (Omicron) का पता चला, जो सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है. इससे मरीज गंभीर बीमार तो नहीं पड़ रहा है लेकिन इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशन हैं. इससे यह वैक्सीन से मिली इम्युनिटी (Vaccine Immunity) को भी चकमा दे रहा है. इसीलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि कोरोना (Corona) कमजोर हो रहा है और भविष्य में अब इसमें किसी तरह का कोई नया बदलाव नहीं आएगा.’