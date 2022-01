WHO की चेतावनी : मौजूदा कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज काफी नहीं, अपग्रेड करना होगा

WHO Alert on Covid-19 : कोविड-19 पर डब्ल्यूएचओ के सलाहकार समूह (WHO’s Advisory Group on Covid-19) ने इस वक्त दुनिया में मौजूद 19 कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) अच्छी हैं. ये लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने से बचा रही हैं. लेकिन इनके बावजूद कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) लोगों को संक्रमित कर रहा है. इसका मतलब है कि वैक्सीन को अभी लगातार अपग्रेड करने की जरूरत है.