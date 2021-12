यहां हुई लाखों साल पुरानी रहस्यमयी मानव प्रजाति की खोज, खोपड़ी ने खोले राज; जानें कौन थे होमो

Archaeologists Discovered New Mysterious Human Species: खोपड़ी के पीछे के हिस्सों समेत अन्य टुकड़ों और लगभग एक पूरे जबड़े के विश्लेषण से पता चलता है कि यह जिस व्यक्ति का अवशेष है वह पूरी तरह होमो सैपियंस नहीं था. ये अवशेष 1,40,000-1,20,000 वर्ष पुराने हैं. ना ही ये होमो वंश के विलुप्त सदस्य निएंडथरल मानव के थे (What Homo Species Are We Most Closely Related to). ऐसा माना जाता है कि उस समय इस क्षेत्र में इसी तरह का मानव रहता था.