क्या पांच राज्यों के चुनाव परिणाम से तय हो जाएगा देश के अगले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का गणित?

President and Voice President Election News: 10 मार्च को पांच राज्यों (Five States) के विधानसभा चुनाव परिणाम (Assembly Election Results) आ जाने के बाद देश में एक बार फिर से राजनीतिक गुणा-भाग का दौड़ शुरू हो जाएगा. क्योंकि, इस साल ही देश के लिए नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति (President and Voice President Election) का चयन होना है. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभाओं और उनके प्रतिनिधियों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है.