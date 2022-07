कोविड संबंधी मौतों के आकलन के लिए WHO का मेथड अवैज्ञानिक: केंद्र सरकार

विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार 16 जुलाई, 2022 तक, देश में कोविड-19 के कारण कुल 5,25,660 लोगों की मौत हुई है. WHO ने भारत में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या 47 लाख बताई है.

नई दिल्ली. भारत सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि कोविड-19 के कारण हुई मौतों का अनुमान लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अपनाई गई गणितीय मॉडलिंग कवायद अवैज्ञानिक है. इसके साथ ही सरकार ने कहा कि भारत ने इस मेथड पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी. मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार 16 जुलाई, 2022 तक, देश में कोविड-19 के कारण कुल 5,25,660 लोगों की मौत हुई है.

दिग्विजय सिंह ने किया था सवाल

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सवाल किया था कि क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या 47 लाख बताई है और उसके वैज्ञानिकों ने भारत में कोविड-19 से निपटने के तरीकों को अवैज्ञानिक माना है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने दिया जवाब

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि WHO ने गणितीय मॉडलिंग अभ्यास के आधार पर भारत में एक जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोविड-19 महामारी से जुडी लगभग 47 लाख अतिरिक्त मौत होने का अनुमान लगाया है. उन्होंने कहा कि यह मुख्य रूप से सभी वजहों से होने वाली मौतों का एक अनुमान है जिनमें कोविड के कारण होने वाली मौतें भी शामिल हैं.

WHO का मेथड अवैज्ञानिक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने आगे कहा कि भारत ने WHO द्वारा अपनाए गए ‘सभी के लिए एक ही साइज उपयुक्त’ दृष्टिकोण पर भी आपत्ति जताई थी क्योंकि जो छोटे देशों के लिए सच हो सकता है, उसे भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश पर लागू नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि WHO से अवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी स्पष्ट करने को कहा गया था जिसमें उनके अनुमान केवल 17 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़ों पर आधारित थे. पवार ने कहा कि भारत ने WHO के अवैज्ञानिक मॉडलिंग दृष्टिकोण की प्रक्रिया, कार्यप्रणाली और परिणाम पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है.