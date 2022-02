Explained: आखिर मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाना क्यों पसंद करते हैं भारतीय छात्र!

चंडीगढ़. रूस और यूक्रेन (Russia and Ukraine) के बीच छिड़ी जंग में फंसे कई भारतीय छात्र (Indian Students) चिकित्सा की शिक्षा (Medical Education) प्राप्त करने के लिए यूक्रेन गए थे. इन मेडिकल छात्रों में कई हरियाणा और पंजाब (Haryana and Punjab) के हैं. लेकिन सवाल ये है कि आखिर अपने देश में अनगिनत मेडिकल संस्थान (medical institutes) होते हुए भी ये छात्र यूक्रेन में ही शिक्षा ग्रहण करने क्यों गए थे? यूक्रेन के शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Education and Science) के अनुसार यूक्रेन में भारत के 18,095 से अधिक छात्र हैं. पंजाब के नवांशहर जिले की एक छात्रा जो यूक्रेन में फंसी हुई है, ने बताया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई सौ छात्र यूक्रेन के विभिन्न कॉलेजों में एमबीबीएस कर रहे हैं.

एक छात्र के अभिभावक के मुताबिक भारत के एक छात्र को यूक्रेन में मेडिकल के साढ़े चार साल के पाठ्यक्रम के लिए 10 से 12 लाख रुपये वार्षिक शुल्क की आवश्यकता होती है और किसी भी निजी कॉलेज में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उसका लगभग 50 लाख रुपये खर्च होता है. भारत में प्रत्येक छात्र को सरकारी कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल सकता है, जहां फीस लगभग 2 लाख रुपये प्रति वर्ष है. पंजाब के निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस की तुलना में यह करीब तीन गुना कम है. पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि पंजाब में केवल चार सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और शेष आधा दर्जन निजी हैं, जहां सरकारी कॉलेजों की तुलना में फीस छह गुना है.

बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट के कुलपति राज बहादुर के अनुसार जिन छात्रों को यहां प्रवेश नहीं मिल सकता है, वे अपने एमबीबीएस पाठ्यक्रम लेने के लिए यूक्रेन जाना पसंद करते हैं. यहां आपको राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को उच्च प्रतिशत के साथ पास करने की आवश्यकता है क्योंकि यहां कड़ी प्रतिस्पर्धा है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जालंधर के रहने वाले डॉ अश्विनी शर्मा के दो बच्चे एमबीबीएस कोर्स करने के लिए पिछले साल नवंबर में यूक्रेन गए थे.

उन्होंने कहा कि उनके बच्चों की तरह पंजाब सहित भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं. उनके बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें 26 फरवरी को स्वदेश लौटना था, लेकिन हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण वे वापस नहीं लौटे. डॉ शर्मा ने कहा कि यूक्रेन में एमबीबीएस की डिग्री को भारतीय चिकित्सा परिषद, विश्व स्वास्थ्य परिषद, यूरोप, ब्रिटेन आदि में मान्यता प्राप्त है और साथ ही यह कम खर्चीला भी है.

जालंधर के एक शिक्षा सलाहकार ने बताया कि पंजाब से बड़ी संख्या में छात्र अब यूक्रेन में एमबीबीएस पाठ्यक्रम पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहां भारत की तरह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है. उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ने यूक्रेन से एमबीबीएस कोर्स करने का विकल्प चुना, क्योंकि वे उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाना चाहते थे और उन्हें वहां भी सीट मिल रही थी.

हालांकि, पंजाब सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार और पीजीआई, चंडीगढ़ के पूर्व निदेशक डॉ केके तलवार ने कहा कि यह उनकी समझ से परे था कि यहां के छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की डिग्री क्यों लेने जा रहे थे, जबकि पंजाब या भारत में पर्याप्त संख्या में मेडिकल सीटें उपलब्ध थीं.