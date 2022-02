भारत से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं यूक्रेन और अभी किस हाल में हैं? जानिए

Indian Students- in Ukraine : एक आकलन के अनुसार, यूक्रेन (Ukraine) में इस वक्त करीब 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं. बीते महीने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत (Indian Envoy at the UN) ने यह आंकड़ा दिया था. इनमें से अधिकांश मेडिकल की जुड़ी शाखाओं की पढ़ाई (Medical Study) के लिए वहां हैं. जैसे- एमबीबीएस, डेंटल, नर्सिंग आदि. बताया जाता है कि करीब 2-3 हजार भारतीय छात्र-छात्राएं तो उन इलाकों में हैं, जिनकी सीमाएं रूस से लगी हैं.