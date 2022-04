नींबू इस बार क्यों निचोड़ रहा इतनी जेब? खेती, ट्रांसपोर्ट, बाजार... जानें सबका गणित

Why lemon price is so high?: देशभर में करीब 3.17 लाख हेक्टेयर में फैले बागों में नींबू की खेती होती है. साल में तीन बार इसकी फसल होती है. पिछले साल मानसून भले अच्छा रहा, लेकिन बाद में हुई असाधारण बारिश में नींबू की फसल बर्बाद हो गई. इसके बाद फरवरी से चढ़ते पारे की वजह से फसल खराब हुई. रही सही कसर, ईंधन के दामों ने पूरी कर दी.