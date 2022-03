RO वाटर प्यूरिफायर खरीदते समय टीडीएस का ख्याल रखना क्यों है जरूरी, जानिए इसका गणित

What type of water purifier is best: वाटर प्यूरीफायर खरीदते समय बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है. दरअसल, बाजार में तीन तरह के वाटर प्यूरीफायर मिलते हैं. इनके फीचर के बारे में सही से जानकारी नहीं दी जाती. हमें किस प्रकार के वाटर प्यूरीफायर की जरूरत है, इसके लिए टीडीएस और वाटर प्यूरीफायर के प्रकार की जानकारी होनी चाहिए. अलग-अलग दायरे वाले टीडीएस के लिए अलग-अलग तरह के वाटर प्यूरीफायर की जरूरत होती है.