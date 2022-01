उत्तर प्रदेश कांग्रेस में मची भगदड़ के क्या कारण हैं, पढ़िए क्या कहते हैं कांग्रेसी रहे नेता

लखनऊ . उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) की तारीखें जैसे-जैसे नजदीक आ रही हैं, प्रदेश कांग्रेस (Congress) नेताओं के बीच जैसे दूसरे दलों में शामिल होने की होड़ मच गई है. भगदड़ का आलम ये है कि बीते चुनाव में जीते कांग्रेस (Congress) के 7 में से 5 विधायक दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं. जबकि कुछ तो इस चुनाव में कांग्रेस का टिकट पा चुके उम्मीदवार भी पार्टी छोड़ चुके हैं. बावजूद इसके कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) खुद को उत्तर प्रदेश में (UP Congress) कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार (CM Candidate) की तरह पेश कर रही हैं. आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं. ऐसे में सवाल हो सकता है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, जो नेताओं को कांग्रेस में रुके रहने से हतोत्साहित कर रही हैं? जवाब कांग्रेस छोड़ चुके कुछ नेताओं से ही सुनना ठीक रहेगा.

अब तक कौन गया और कौन रुका है

साल के शुरुआती 20-25 दिनों में ही कांग्रेस (Congress) के करीब 10 बड़े नेता पार्टी छोड़कर अन्य दलों में जा चुके हैं. इनमें पिछली बार के 5 विधायक हैं. कुल 7 में से अब 2 विधायक ही कांग्रेस के पास रह गए हैं. इनमें से एक अजय कुमार लल्लू (Ajay Kumar Lallu) जो कि प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख भी हैं. दूसरी- आराधना मिश्रा, जो प्रदेश विधायक दल की नेता हैं. वहीं, पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में हालिया नेताओं में सबसे बड़ा नाम अभी आरपीएन सिंह (RPN Singh) का है. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से आने वाले उत्तर प्रदेश कांग्रेस (UP Congress) के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह (RPN Singh) भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए हैं. जबकि वे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल थे. केंद्र में मंत्री रह चुके आरपीएन सिंह (RPN Singh) वर्तमान में झारखंड के पार्टी प्रभारी भी थे. सुप्रिया आरोन को बरेली (छावनी) और हैदर अली खान को स्वार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस (Congress) ने इस बार चुनाव में टिकट दिया था. लेकिन इससे भी ये दोनों नहीं रुके. सुप्रिया अपने पति प्रवीण सिंह आरोन के साथ समाजवादी पार्टी (SP) में शामिल हो गईं. प्रवीण खुद कांग्रेस सांसद रह चुके हैं. वहीं रामपुर के युवा नेता हैदर अली अपना दल (Apna Dal) में शामिल हो गए, जो भाजपा (BJP) की सहयोगी है. इस बार भी उसके साथ ही चुनाव लड़ रही है. एक और नामी कांग्रेसी नेता इमरान मसूद (Imran Masood) सपा में शामिल हुए हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western UP) में इमरान कांग्रेस का प्रमुख चेहरा थे. वे 2014 में चर्चा में आए थे. उस वक्त उन्होंने तब के प्रधानमंत्री पद के भाजपाई उम्मीदवार नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के खिलाफ नफरतभरी बयानबाजी की थी. इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें तेज तरक्की दी. पहले प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, फिर राष्ट्रीय सचिव भी. लेकिन इतने सबके बावजूद वे नहीं रुके. इनके अलावा पूर्व दिग्गज कांग्रेसी मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के बेटे ललितेश तृणमूल कांग्रेस में जा चुके हैं. जबकि एक अन्य कांग्रेसी विधायक अदिति सिंह (Aditi Singh) भाजपा में. सहारनपुर जिले के दो कांग्रेसी विधायकों में से एक- नरेश सैनी भी भाजपाई हो चुके हैं. वहीं दूसरे- मसूद अख्तर सपा में शामिल हुए हैं. कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह भी पार्टी छोड़ चुके हैं.