देश में कड़कड़ाती ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड, जानिए सर्दी क्यों ढा रही है इतना सितम

Why Winter is more colder wetter and fogless this time: यही नहीं इस बार कोहरा भी आम सर्दियों की तुलना में कम रहा है. आमतौर पर दिल्ली में दिसंबर में 278 घंटे का कोहरा देखने को मिलता है, जिसमें दृश्यता 1000 मीटर से भी कम हो जाती है. ये कोहरे के घंटे 26 दिनों में फैले होते हैं, लेकिन इस बार दिसंबर 2021 में 22 दिनों में महज 75 घंटे ही कोहरा पड़ा, जो 1982 से अब तक सबसे कम था. यही नहीं जनवरी में भी 292 घंटों की तुलना में इस बार 252 घंटे ही कोहरा देखने को मिला, जो 2008 के बाद सबसे कम था.