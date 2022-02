प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं- उत्तर प्रदेश के आम गरीब परिवार अब ‘लखपति’ हो रहे हैं, ऐसा कहने का आधार क्या है, जानिए

UP Assembly Elections And PMAY : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने बड़ी तेजी से पीएमएवाय (PMAY) के तहत उसे मिला लक्ष्य पूरा किया है. उसे राज्य में 26 लाख मकान बनवाकर गरीब परिवारों को देने का लक्ष्य मिला था. इनमें से वह 24.3 लाख मकान बनवा चुकी है. यानी 93% के करीब. इस प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश (UP) अभी पीएमएवाय (PMAY) के मामले में देश के अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष पर है.