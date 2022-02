अब एयरफोर्स में परमानेंट होंगी महिला फाइटर पायलट, रक्षा मंत्रालय का अहम फैसला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट

Women fighter pilots will be permanent in the Air force: रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स में महिला फाइटर पायलट को शामिल करने की एक्सपेरिमेंट योजना को अब परमानेंट में बदलने का फैसला किया है. राजनाथ सिंह ने कहा कि, यह भारत की नारी शक्ति की क्षमता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण के प्रति कमिटमेंट का प्रमाण है.