'दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है' : जेपी नड्डा ने PM मोदी का पालम एयरपोर्ट पर किया वेलकम

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह अपनी तीन देशों की यात्रा पूरी कर देश लौट आएं हैं. पीएम मोदी का विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के कई नेता और समर्थकों ने उनका शानदार तरीके से स्वागत किया. नड्डा ने एयरपोर्ट पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा, ‘आज जब प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा कर अपने देश लौटे हैं और जिस तरीके से बीते पांच दिन में उन्होंने भारत की छवि को आगे बढ़ाया है वो गौरवान्वित करता है. मैं आप सभी की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत करता हूं.’

उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान विदेशी नेताओं ने जिस तरीके से पीएम मोदी को आदर दिया, सम्मान दिया वो यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति उनका किस प्रकार का विश्वास है.’ नड्डा ने कहा, ‘जहां भी प्रधानमंत्री मोदी गए वहां के इंडस्ट्री लीडर्स, साइंटिस्ट और वहां के गणमान्य नेता आपसे मिलने को आतुर रहे और उन्होंने आपके साथ गवर्नेंस पर चर्चा की… यह भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है. आपके गवर्नेंस मॉडल को दुनिया ने सराहा है.’

पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नड्डा ने कहा, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपका ऑटोग्राफ मांगा, इससे पता चलता है कि दुनिया आपके नेतृत्व में भारत को कैसे देख रही है. जिस तरह पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने आपके पैर छुए, इससे पता चलता है कि वहां आपका कितना सम्मान है. भारत के लोग गर्व महसूस करते हैं, जब वे देखते हैं कि हमारे पीएम का इस तरह स्वागत किया जा रहा है.’

भाजपा नेता ने कहा, ‘सिडनी में जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी जी, You are the Boss… उनका यह कथन बतलाता है कि किस प्रकार से दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सिर्फ आप से मिलने के लिए अपने देश से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे.’

दरअसल, नड्डा यहां उस घटना का जिक्र कर रहे थे, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मंगलवार को सिडनी में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को ‘बॉस’ करार दिया और कहा कि उनके भारतीय समकक्ष का वैसा स्वागत हुआ है जैसा अमेरिकी गायक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का भी 2017 में यहां नहीं हुआ था.