भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए उजाड़ी गई 150 एकड़ गेंहू की फसल, मिलेगा मुआवजा

Wheat crop destroyed for swearing in ceremony of Bhagwant Mann: 16 मार्च के शहीद-ए-आजम भगत सिंह के गांव खटकर कला में भगवंत मान के शपथग्रहण समारोह के लिए 150 एकड़ खेत में गेंहू की खड़ी फसल को काट दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए मुआवजा दिया जाएगा. दो लाख लोगों के समारोह में पहुंचने की संभावना के बाद पंडाल का क्षेत्र और पार्किंग की जगह को बढ़ाया गया है. इस समारोह के लिए पहले 13 एकड़ से बढ़ाकर 40 से 50 एकड़ जगह को तय किया गया था और अब मेगा इवेंट की तैयारी के लिए 150 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल को साफ कर दिया गया है.