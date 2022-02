पंजाब चुनाव में गदर मचाएंगे सन्नी देओल! बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल, कांग्रेस ने लगाए गुमशुदगी के पोस्टर

Sunny Deol will campaign for BJP in punjab assembly election: फिल्म अभिनेता और गुरुदासपुर से सांसद सनी देओल बीजेपी के लिए जल्द ही चुनाव प्रचार करेंगे. पार्टी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शामिल किया गया है. दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही सन्नी देओल अपने संसदीय क्षेत्र से गायब है. यहां तक कि उनके क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं.