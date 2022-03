Punjab: BBMB के किस नियम में बदलाव से किसान फिर हो रहे आंदोलित, 7 मार्च को करेंगे विरोध प्रदर्शन

Punjab New movement of the Farmers: नए नियमों का विरोध इंजीनियरों और किसानों के साथ-साथ पंजाब के राजनीतिक दलों की ओर से हुआ है. जहां कांग्रेस, आप और शिअद ने इसे देश के संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है, वहीं किसान संघों ने चेतावनी दी है कि कि अगर नए नियम वापस नहीं लिए गए तो वे विरोध करेंगे. हालांकि बीबीएमबी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ अन्य सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व पहले की तरह जारी रहेगा.