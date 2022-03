काम की खबर: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 28 मार्च से फिर शुरू होगी फिजिकल सुनवाई

High Court of Punjab and Haryana: अदालती (Court News) कामकाज से जुड़े लोगों के लिए काम की खबर है. कोरोना वायरस (Covid19 Restrictions) को लेकर जारी पाबंदियों की वजह से वर्चुअल मोड (Virtual Hearing) में चल रहे कोर्ट के कामकाज अब फिजिकल मोड (Physical Mode hearing) में शुरू होने लगे हैं. इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने भी फिजिकल मोड में सुनवाई करने का फैसला कर लिया है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट इसी माह में 28 मार्च से फिजिकल मोड (Physical Hearing) से मामलों की सुनवाई फिर से शुरू करेगा.