Exclusive: सिद्धू के साथ मतभेद के सवाल पर चरणजीत चन्नी का जवाब, केजरीवाल से क्यों कहा- तुम्हें मांगनी होगी माफी

CM Charanjit Singh Channi says on Sidhu and Kejriwal: पंजाब में कांग्रेस का सीएम फेस बने चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि, मैं हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम सत्ता में फिर से वापसी करेंगे. वहीं सिद्धू से मतभेद के सवाल पर चन्नी ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है. हम साथ काम कर सकते हैं और करेंगे. वहीं उन्होंने केजरीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि, एक दिन उन्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी.