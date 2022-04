पंजाब: हार के बाद कम नजर आ रहे पूर्व CM चन्नी, कांग्रेस में फिर से 'ऑल इज नॉट वेल'

चंडीगढ़. चुनाव हारने के बाद पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) में ‘ऑल इज नॉट वेल’ (All is not well) है, न ही कांग्रेस के पास अभी लीडर है और न ही विपक्ष और न ही कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष. पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) जिन पर कांग्रेस ने चुनाव पर दांव खेला था, वह भी सार्वजनिक तौर पर कम ही नजर आते हैं. बीते शुक्रवार को मान सरकार द्वारा बुलाए गए एक दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र में जब स्पीकर ने पूछा कि आपका विपक्ष का नेता कौन है तो कांग्रेस विधायकों की हालत और भी पतली नजर आई. ऐसा ही हाल प्रदेश में कांग्रेस का है जहां जुबानी जंग तेज है.

चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें कांग्रेस ने सीएम का दलित चेहरा बनाकर चुनावी रण में उतारा था, अब वह पंजाब के सियासी अखाड़े में कहीं भी नजर नहीं आते हैं. जिस तेजी से उन्हें कांग्रेस ने ऊपर उठाया था, उनका उसी तेजी से ग्राफ नीचे आ गया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके खुद चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को सौंप दिया था और इसके बाद उनके उत्तराधिकारी सीएम भगवंत मान को बधाई दी थी. उन्होंने चुनाव परिणामों के बाद से केवल लोगों को होली और होला मोहल्ला की शुभकामनाएं देने के लिए दो बार ट्वीट किया था. चन्नी उस समय भी अनुपस्थित थे जब अपदस्थ पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के कुछ विधायकों के साथ दो बैठकें की थी.

चुनाव से ठीक पहले चन्नी के भतीजे के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे में कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये की बरामदगी की गई थी. इसके बावजूद उन्हें कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव में दोबारा सीएम का चेहरा घोषित किया, लेकिन कांग्रेस के कई सीनियर नेता हाईकमान के इस निर्णय के खिलाफ थे. अब कांग्रेस की हालत यह है कि चुनाव हारने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है. विधायक दल का नेता और कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर खींचतान जारी है. हालांकि पूर्व सीएम चन्नी परिदृश्य से गायब हैं.