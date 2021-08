सिख गुरु पर गुरदास मान ने की विवादित टिप्पणी, बवाल मचने पर मांगनी पड़ी माफी

चंडीगढ़. लोकप्रिय पंजाबी गायक गुरदास मान (Gurdas Maan) एक नए विवाद में घिर गए हैं. उनका एक वीडियो वायरल हुआ हे जिसमें उन्होंने कहा है कि डेरा प्रमुख और नकोदर सैन लड्डी शाह (Dera chief and Nakodar Sain Laddi Shah) तीसरे सिख गुरु अमर दास (Descendants of the third Sikh Guru Amar Das) के वंशज हैं. उनका वीडियो वायरल होने के बाद सिख जत्थेबंदियों ने मान के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. जत्थेबंदियां जालंधर SSP कार्यालय के बाहर धरना दे रही हैं. हालांकि बवाल मचने के बाद गुरदास मान ने सिख संगतों से फेसबुक पर माफी मांग ली है.

इससे पहले समिति के सदस्यों ने नकोदर पुलिस और बाद में बीते शाम को SSP जालंधर में शिकायत दर्ज कराई थी. समिति ने मांग की कि गायक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए अन्यथा वे पूरे पंजाब में इस मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे. सदस्यों ने SSP कार्यालय के बाहर गायक के खिलाफ नारेबाजी की और मान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर SSP कार्यालय के बाहर धरना दिया है. गायक ने कथित तौर पर नकोदर में चल रहे मेले के दौरान यह बयान दिया था. समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि मान का भाषण उनकी पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा हो सकता है और इसका उद्देश्य सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है.

गुरुदास मान ने फिर मांगी माफीहालांकि विवाद गहराता देख गुरदास मान ने फेसबुक पर पोस्ट डाल कर सिख संगतों से माफी मांगी है. उन्होंने कहा ‘मैंने इस बात का जिक्र किया था लेकिन किसी की तुलना गुरू साहिबान से नहीं की. उन्होंने कहा कि यदि मेरी किसी बात से किसी को ठेस पहुची हो तो मैं माफी मांगता हूं. उन्होने कहा कि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था.’

गौरतलब है कि 2019 में कनाडा के बीसी के एब्सफोर्ड में अपना शो करने से पहले गायक गुरदास मान ‘एक राष्ट्र एक भाषा’ का समर्थन कर विवादों में घिर गए थे. पंजाब से लेकर कनाडा तक हाय तौबा मच गई थी. एक प्रेसवार्ता के दौरान सवाल के उत्तर में मान ने कहा था कि एक राष्ट्र एक भाषा जरूर होनी चाहिए. उन्होंने पंजाबी को मां बोली कहा तो हिंदी को मौसी की संज्ञा देकर बात संभालने की कोशिश की थी. पंजाब में उनके बयान का विरोध हुआ था और उन्हें सफाई देनी पड़ी थी.