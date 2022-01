Punjab Election: कांग्रेस ने नियुक्त किए 4 ऑब्जर्वर, सोनिया गांधी ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, मालवा क्षेत्र पर खास फोकस

Sonia appoints 4 observers to keep a close watch on Punjab election: पंजाब में सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस की कोशिशें जारी है. विधानसभा चुनावों पर पैनी नजर रखने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने क्षेत्रवार 4 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है. इनमें मालवा के लिए दो और दोआबा और माजा के लिए एक-एक ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के लिए जिन पर्यवेक्षकों (क्षेत्रवार) की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है.