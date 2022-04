गांव में चलते हैं प्राचीन नियम, सारी सुविधाओं के बाद बावजूद लोग 700 साल से हैं खौफ में

Devmali Unique Village in Ajmer: भारत (Weird Customs in India) विकसित देशों में से एक है लेकिन यहां के गांव में आज भी सालों पुरानी मान्यताओं पर भरोसा किया जाता है. कुछ ऐसी ही कहानी राजस्थान (Rajasthan) के अजमेर (Ajmer) जिले की देवमाली (Devmali village news in Hindi) गांव की है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के लोगों ने अपने मकान मिट्टी से बनाया है. निर्माण के दौरान लोहे या कंक्रीट के एक भी टुकड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इतना ही नहीं इस गांव के लोग एसी और कूलर का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं. इतना ही नहीं इस गांव में मांस खाने और शराब पीने पर भी पाबंदी है. लोग अपने घरों में ताला तक नहीं लगाते. एक पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में सालों से चोरी का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है.