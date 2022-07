पति प्रदीप गावंडे के साथ हनीमून मनाने गोवा पहुंची IAS टीना डाबी, लिखा- लहरों के साथ हो रहे एक

राजस्थान कैडर की IAS टीना डाबी अपने पति IAS प्रदीप गवांडे के साथ गोवा में हनीमून मना रही हैं. टीना ने लग्जरी होटल्स और बीच की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकांउट पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वे समुद्र की लहरों को अपने पति के साथ इंजॉय करती दिख रही हैं. टीना ने सोशल मीडिया पर हनीमून की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि Becoming one with the waves (लहरों के साथ हम एक हो रहे हैं). वहीं टीना की तस्वीरों पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर कमेंट किए हैं. करीब 2 लाख लोगों ने इन तस्वीरों को लाइक कर उन्हें हमेशा खुश रहने की बात कही है. वहीं कई यूजर्स ने उन्हें जैसलमेर का नया कलेक्टर बनाए जाने की बधाई दी है.











