RPS हीरालाल सैनी का पुष्कर में 10 जुलाई को बना था Porn Video, बच्चे की जिद पूरी करने गए थे रिसॉर्ट !

अजमेर. राजस्थान (Rajasthan) में पुलिस उप अधीक्षक हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल के वायरल अश्लील वीडियो (DSP Hiralal Saini And Lady Constable Video) के मामले में एक नया तथ्य सामने आया है. बताया जा रहा है कि डीएसपी का महिला कांस्टेबल और उसके बच्चे के साथ अश्लील वीडियो (Porn Video) 10 जुलाई 2021 को बनाया गया था. वीडियो को पुष्कर के सूरजकुंड क्षेत्र में स्थित द वेस्टर्न रिसोर्ट एंड स्पा सेंटर (The Western Resort And Spa Center) में रिकॉर्ड किया गया था. एसओजी (SOG) की जांच में पता चला है कि डीएसपी हीरालाल सैनी महिला पुलिस कांस्टेबल और उसके बच्चे के साथ 2 दिन तक रिसॉर्ट में ठहरा था.

सूत्रों के मुताबिक एसओजी को पड़ताल के दौरान पता चला कि रिसॉर्ट के रजिस्टर में डीएसपी हीरालाल और महिला कांस्टेबल की एंट्री है, लेकिन बच्चे की एंट्री नहीं है. बताया जा रहा है कि बच्चे को महिला कांस्टेबल अपने साथ लेकर आई थी.

जांच अब तक सामने आए तथ्यदैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि एसओजी की जांच में अब तक कई तथ्य सामने आ चुके हैं. जांच टीम को पता चला है कि डीएसपी हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल के बीच 2016 से संबंध थे. उस वक्त हीरालाल सैनी जयपुर कमिश्नरेट में कार्यरत थे. उनके दफ्तर में ही महिला कास्टेबल कार्य करती थी. कांस्टेबल की नौकरी मिलने के बाद महिला ने अपने पति को छोड़ दिया था. महिला अपने बच्चे के साथ अलग रहती थी. एक साथ काम करते हुए महिला डीएसपी हीरालाल सैनी के संपर्क में आई. उसके बाद दोनों के बीच गहरे संबंध बन गए.

10 जुलाई को तीनों पुष्कर आए थे

एसओजी के सूत्रों के मुताबिक 10 जुलाई 2021 को महिला कांस्टेबल के बच्चे का जन्मदिन था. बच्चा कई बार स्विमिंग पूल जाने की जिद कर चुका था. बच्चे की जिद पूरी करने के लिए महिला कांस्टेबल और डीएसपी हीरालाल सैनी ने जयपुर मिलने का कार्यक्रम बनाया. 9 जुलाई को तीनों साथ ही जयपुर में थे. इसके बाद 10 जुलाई को तीनों पुष्कर आ गए.

थाना प्रभारी ने बुक करवाया था कमरासूत्र बताते हैं कि हीरालाल सैनी के कहने पर तत्कालीन पुष्कर थाना प्रभारी राजेश मीणा ने रिसॉर्ट में कमरा बुक करवाया था. रिसेप्शन पर डीएसपी हीरालाल सैनी से पहचान पत्र मांगा गया तो उसने पुलिसिया धौंस दिखाया. किसी तरह रिसॉर्ट कर्मियों ने दोनों का पहचान पत्र ले रजिस्टर में एंट्री भी कर ली, लेकिन बच्चे की एंट्री नहीं की. इसी दिन 10 जुलाई को ही होटल के कमरे में बच्चे का जन्मदिन मनाया गया. गुब्बारे मंगाए गए. कहा जा रहा है कि मासूम बड़ों की हरकतों से अनजान पूल में गुब्बारों से ही खेल रहा था. जो वीडियो में साफ देखा जा सकता है.

17 दिन बाद ऐसे हुआ वायरलएसओजी सूत्रों के मुताबिक महिला कांस्टेबल अपने मोबाइल में डीएसपी हीरालाल सैनी और उसके बीच के अनैतिक संबंधों के सभी पोर्न वीडियो और फोटो को छिपाने के लिए एक फोल्डर बनाने का प्रयास कर रही थी. लेकिन गलती से वह वीडियो महिला कांस्टेबल के स्टेटस में लग गए. महिला के भाई-भाभी और उसकी दूर की रिश्तेदार ने उसे फोन कर वीडियो के बारे में जानकारी दी. तब महिला कांस्टेबल नए स्टेटस से वीडियो डिलीट कर दिए. लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस दौरान और भी लोगों ने उसके स्टेटस को ना केवल देखा बल्कि वीडियो को डाउनलोड भी कर लिया.