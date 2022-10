12 साल के कल्प कुमार लेंगे जैन मुनि की दीक्षा, कहा-संसार में बढ़ रहा है पाप, नियमों की करें पालना

Kalp Kumar Bordia to be become Jain Muni: राजस्थान के बारां के 12 साल के कल्प कुमार बोरडिया दिसंबर माह में जैन मुनि की दीक्षा लेंगे. जैन मुनियों के सानिध्य में छोटी सी उम्र में कठोर तप और संयम की पालना करने वाले कल्प कुमार का कहना है कि संसार में पाप बहुत बढ़ गया है. लिहाजा वे अब संयम की ओर चल पड़े हैं.











Follow us on