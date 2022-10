भारत-पाकिस्तान की सरहद पर बना है पानी वाली देवी का अनूठा मंदिर, पढ़ें क्या है इसका पूरा इतिहास

बाड़मेर. भारत-पाक के बंटवारे (Partition of India-Pakistan) के दौरान बाड़मेर (Barmer) की पश्चिमी सरहद पर पानी की इतनी किल्लत (Crisis of drinking water) थी कि लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं होता था. तभी ग्रामीणों व तत्कालीन सरपंच ने देवी से आराधना कर एक कुएं की खुदाई (Excavation of well) कराई और माता से प्रार्थना की कि अगर इस कुएं में मीठा पानी (Fresh water) मिला तो हम पानी की देवी के रूप में जगदंबा मां (Maa Jagdamba) के रूप में पूजा करेंगे. देश की आजादी के दौरान पाकिस्तान की गडरा सिटी के निवासी पाकिस्तान को छोड़कर गडरा रोड में आकर बस गए. लेकिन यहां उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत पेयजल मिलने में आई.

सरपंच और ग्रामीणों ने मीठे पेयजल की मनौती करके कुएं की खुदाई की. बताते हैं कि कुएं की खुदाई के दौरान देवी मां की एक मूर्ति मिली और उसी मूर्ति के नीचे मीठे पानी का अथाह भंडार मिला. उसी दिन से यहां पानी की देवी के नाम से प्रसिद्ध है यह मंदिर. हर नवरात्रि के दिनों में यहां पर विशेष पूजा-अर्चना होती है. कस्बेवासी पूर सिंह राठौड़ बताते हैं कि इस कुएं से निकलने वाला पानी बहुत मीठा है, जबकि गडरारोड़ क्षेत्र में कुओं से निकलने वाला पानी खारा होता है.

