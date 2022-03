पति की सैलरी थी कम, अक्सर पैसों को लिए झगड़ा करती थी पत्नी, एक रात दोनों ने पी शराब और फिर...

Barmer Shocking Crime: राजस्थान (Rajasthan News) के बाड़मेर (Barmer News Today) से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बाड़मेर के जटियो का नया वास में एक महिला ने बेरहमी से पति की हत्या (Wife Kills Husband) कर दी. बताया जा रहा है कि पति कम कमाता था. अक्सर पत्नी पैसों (Wife Murder Husband Over Less Salary in Barmer) को लेकर उससे झगड़ा किया करती थी. मंगलवार की रात दोनों पति-पत्नी ने शराब पी रखी थी. किसी बात को लेकर कपल में विवाद शुरू हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने बेल्ट से गला घोंटकर पति को मौत के घाट उतार दिया. पति-पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुन घरवाले बेटे के कमरे में पहुंचे तो उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी. महिला की सास ने बहू के खिलाफ थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने अपने जुर्म कबूल कर लिया है.