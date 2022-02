Russia-Ukraine Crisis: राजस्थान के MBBS छात्र यूक्रेन में फंसे, फैमिली ने सरकार से मांगी मदद

Rajasthan's MBBS Students Trapped in Ukraine: यूक्रेन और रूस (Russia-Ukraine Latest News) के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं. खबरों के मुताबिक, रूसी की आर्मी ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई जगहों पर अटैक किया. यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स (Indian Students Trapped in Russia) की चिंता बढ़ गई है. परिजन अब लगातार सरकार से अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं. बाड़मेर शहर के दानजी की होदी के रहने वाले कल्याण ओझा के माता-पिता और दादी काफी चिंतित हैं. कल्याण यूक्रेन के कीव (Kyiv on attack) शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है. यूक्रेन से वह भारत आना चाहता है लेकिन उसे वापसी का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है. ऐसे में परेशान उसकी दादी ने पोते को वापस लाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है.