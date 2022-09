Rajasthan: छात्रसंघ चुनाव के 1 सप्ताह बाद मतगणना को लेकर बाड़मेर में मचा बवाल, जांच के आदेश

Ruckus in barmer over student union election: बाड़मेर में छात्रसंघ चुनावों के एक सप्ताह बाद महिला महाविद्यालय में मतगणना में धांधली (Rigging in vote counting) का आरोप लगाते हुये एनएसयूआई ने शिकायत दर्ज कराई है. उसके बाद जिला प्रशासन मामले की जांच में जुटा है. वहीं एबीवीपी ने सरकार और संगठन के दबाव में उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है. इस बात को लेकर छात्राओं ने कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया.











