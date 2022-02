रिटायरमेंट पर ड्राइवर की अनोखी विदाई, ADM ने गाड़ी को फूलों से सजवाया, खुद ड्राइव कर घर छोड़कर आये

Unique farewell of driver on retirement in Barmer: भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे बाड़मेर जिले में एक सरकारी ड्राइवर के रिटायरमेंट का समारोह चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां एडीएम ओमप्रकाश विश्नोई (ADM Omprakash Vishnoi) के चालक मदनदास 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुये. इस मौके पर एडीएम विश्नोई खुद अपने ड्राइवर के चालक बने. उन्होंने अपनी गाड़ी को फूलों से सजवाया. बाद में चालक मदनदास (Driver Madandas) को आगे बिठाया और खुद उनके ड्राइवर बने. साहब की ऐसी मेहरबानी देखकर चालक मदनदास भावुक हो गया. मदनदास ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सेवानिवृत्ति पर उसे ऐसा यादगार तोहफा मिलेगा.