पत्नी ने पति से घूमने के लिये मांगे 50 हजार रुपये, नहीं दिये तो भाइयों को बुलाकर बेरहमी से पीटा

Husband brutally beaten up by wife in Barmer: बाड़मेर में एक पत्नी ने अपने पति को अपने भाइयों के साथ जमकर क्रूरतापूर्वक पीटा. पति का आरोप है कि पत्नी ने दिल्ली घूमने (Delhi Tour) के लिये उससे 50 हजार रुपये मांगे थे. रुपये नहीं दिये तो उसे सात-आठ घंटे तक जमकर मारा. इससे उसके शरीर नील के निशान पड़ गये. पीड़ित पति ने पत्नी और साले समेत छह लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है.