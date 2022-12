भरतपुर: गरीब बेसहारा लोगों के लिए सहारा बनी मिशन फॉर द हेल्प सोसायटी, जानें डिटेल

ललितेश कुशवाहा/भरतपुर. सर्दी का दौर शुरू हो चुका है.लेकिन यह सर्दी की रात उन लोगों को भारी पड़ती है जिनके के पास रहने के लिए छत , पहनने के लिए कपड़े और सोने के लिए बिस्तर नहीं है.लेकिन ऐसे में इन लोगो को एक कंबल मिल जाय तो इनको कितनी राहत और खुशी मिलेगी इस बात का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते. लेकिन ऐसे ही लोगों के लिए फरिश्ते का काम कर रही है भरतपुर की मिशन फॉर द हेल्प रजि. सोसायटी (Bharatpur’s Mission for the Help Reg. Society) जो गरीब ,बेसहारा और वृद्ध लोगो के लिए विगत तीन वर्षो से निशुल्क कंबल वितरण कर रही है.वही ऐस ही जरूरतमंद लोगों के लिए इनका यह कार्य पूरी सर्दियों तक चलता रहेगा.

ऐसे आया विचार

सदस्य दिगंबर सिंह (Digambar Singh) ने बताया कि सर्दी के मौसम में जब हम लोग गर्म कपड़े पहने के साथ ही अपने अपने घरों में कैद रहते है. इसके बाबजूद भी सर्दी से ठिठुरना नही छूटता लेकिन ऐसे में उन लोगो की क्या दशा होती होगी जो इस कड़कड़ाती सर्दी में दिन और रात के साथ साथ पूरा जीवन फुटपाथों,रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडो पर गुजार देते है. इसी सोच के साथ शहर के मुख्य लोगों से चंदा एकत्रित कर विगत 3 साल से अध्यक्ष वीरपाल सिंह (Chairman Virpal Singh) केे नेतृत्व में पूरी टीम कंबल वितरण कर रही है.

इन स्थानों पर बांटते है कपड़े

सदस्य दिगंबर ने बताया कि शहर के स्थानों पर गाडिया लोहार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पताल, फुटपाथों पर सोते हुए असहाय, बेसहारा, विधवा, अनाथ सहित जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरण करते है. उन्होंने बताया कि इस संस्था के द्वारा कई कोरोना काल में ऐसे ही लोगो को भोजन विवरण के साथ छोटे बच्चो केे लिए निशुल्क पाठ शाला का आयोजन किया जा रहा है. वही पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए समय-समय पर कपड़ों के साथ-साथ आवश्यक सामग्री भी निशुल्क दी जाती है.अगर आपको अपने आस जरूरतमंद लोग दिखाई दे तो दिए गए इस नंबर94142 11988 इस नंबर पर संपर्क कर अवगत कराया जा सकता है.