कांग्रेस विधायक वाजिब अली के स्वागत में समर्थकों ने की जमकर फायरिंग, हथियार लहराये, दहशत फैली

Firing to welcome of Congress MLA Wajib Ali: कांग्रेस विधायक वाजिब अली के स्वागत में उनके समर्थकों ने जमकर हर्ष फायरिंग की. इससे आसपास का इलाका थर्रा उठा. समर्थकों ने अपनी खुशी व्यक्त करने के लिये वाहनों पर बैठकर हथियार भी लहराये. यह देखकर कुछ लोग सहम गये. बीजेपी (BJP) ने विधायक के स्वागत में की गई फायरिंग पर आक्रोश जताया है. पुलिस अब हर्ष फायरिंग करने वालों की तलाश में जुटी है.