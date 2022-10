धनतेसर से पहले राजस्थान में गोलियों की बौछार, लड़की को छेड़ा तो निकल गए पिस्टल, 1 की मौत

Firing in Bharatpur in case of molesting girl: राजस्थान के भरतपुर जिले में एक लड़की से हुई छेडछाड़ के मामले में दो पक्षों में जमकर फायरिंग हो गई. इसमें गोली लगने से वहां झगड़ा देखकर एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद गांव में तनाव फैल (Tension spread) गया है.











