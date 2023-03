भरतपुर के किसान का गेहूं की फसल में नया प्रयोग, बाल की लंबाई 9 इंच; देखने वालों की लगी भीड़ 

रिपोर्ट: ललितेश कुशवाहाभरतपुर.गेहूं की फसल एक रबी की फसल है. गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अन्य आनाजों की तुलना में सबसे अधिक होती है इसलिए खाद्यान के रूप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी मांग दुनियाभर में रहती है. आज के दौर में हर किसान अपनी फसल में नया प्रयोग करने की इच्छा रखता है. उन्हीं में से एक भरतपुर जिले के पीपला गांव के दिनेश तेंगुरिया ने वाराणसी से गेहूं की कुदरत 8 , 9 किस्म का बीज मंगाकर फसल तैयार की है. इस फसल की विशेषता है कि बाल की लंबाई 9 से 11 इंच है और कुल पौधे की लंबाई 3 फीट है.

इसे देखने के लिए जिले के कृषि अधिकारियों के साथ आसपास के किसान बड़ी तादाद में खेत पर पहुंच रहे हैं. हालांकि आपको बता दें यह किसान तुर्की से बाजरे का बीज मंगा कर 4 फीट लंबी बालों के कारण पहले भी चर्चा में रह चुका है.

बाल की लंबाई 9 से 11 इंच ..दिनेश तेंगुरिया ने बताया, ‘मैंने तुर्की से बाजरे का बीज मंगाकर फसल तैयार की थी. जिसकी बाल की लंबाई चार फीट होने से देश से बीज खरीदने की मांग आई तो एक ग्राहक से संपर्क हुआ तो उन्होंने वाराणसी के गेहूं की किस्म कुदरत आठ और नाइन (Variety Nature Eight and Nine) के बारे में बताया तो मैंने प्रकाश राय रघुवंशी (Prakash Rai Raghuvanshi) से 10 हजार रुपए क्विंटल की कीमत से इस बीज को खरीदा था’. करीब 6 हैक्टेयर भूमी में इस फसल की बुबाई की गई.अब लगभग फसल पककर तैयार हो चुकी है. इस किस्म के गेंहू के बाल की लंबाई 9 से 11 इंच लंबी है और पौधे की कुल लंबाई 3 फीट है. इसकी पैदावार 1 एकड़ में 100 मन है. वही अन्य किसानों के द्वारा तैयार की गई गेहूं की फसल की बाल की लंबाई 3 से चार इंच और पेड़ की लंबाई 1 से 2 फीट होती है. इसमें पैदावार एक एकड़ में 50 मन होता है.

कृषि अधिकारी व किसान पहुंच रहे है देखनेइसके बारे में जानकारी मिलते ही जिले के कृषि अधिकारी खेत पर इस फसल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं. इन्हीं के साथ आसपास के किसान भी बड़ी संख्या में गेंहू की 9 से 11 इंची बालों को देखने के साथ अपने मोबाइल कैमरे से फोटो और सेल्फी ले रहे है. वहीं किसान दिनेश बाजरे की फसल के बाद गेहूं की फसल को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है. किसान ने इस फसल की देखभाल के लिए चौकीदार रखा हुआ है और खेत के चारों तरफ तारबंदी भी कर रखी है.

बीज खरीदने के लिए यहां करे संपर्ककिसान का कहना है कि इस गेहूं की किस्म से किसान को कम लागत में कम मुनाफा होगा. अगर आप इस बीच को खरीदना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर 9785914610, 7976110013 पर संपर्क कर सकते हैं.