42 साल की महिला को 58 साल के बुजुर्ग से हुआ प्यार, कोर्ट में किया मोहब्बत का इजहार, पढ़ें पूरा मामला

Bharatpur News: राजस्थान (Rajasthan News) के भरतपुर (Bharatpur Unique Love Story) से एक अनोखी प्रेमी कहानी सामने आई है. दरअसल, 8 बच्चों की मां 42 साल (42 year old woman fell in love with 58 year older man in Bharatpur) की महिला को 58 साल के बुजुर्ग से प्यार हो गया. फिर वह अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई. इसके बाद महिला के पति ने प्रेमी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया. इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिला को दस्तयाब कर कोर्ट में पेश किया. न्यायालय में महिला ने अपने प्यार का इजहार किया और अपने प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जताई. इस पर कोर्ट ने भी अपनी सहमति दे दी.











